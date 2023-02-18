Чемпион среди бассейнов Сан-Альфонсо-Дель-Мар находится в Чили городе Альгарробо

Он расположен у Тихого океана в 100 км от столицы Чили в городе Альгарробо. Длина его просо фантастическая - 1 км 13 м. В бассейне 2, 5 млн литров воды, которая берётся из океана.

Зачем тогда бассейн, если рядом океан вопрос который приходит первым на ум.

Дело в том, что в любое время года в бассейне штиль. Вода подогревается до 26° C, тогда, как в океане не поднимается выше 17°С.