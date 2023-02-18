Чемпион среди бассейнов Сан-Альфонсо-Дель-Мар находится в Чили городе Альгарробо
2023-02-18 21:18
Он расположен у Тихого океана в 100 км от столицы Чили в городе Альгарробо. Длина его просо фантастическая - 1 км 13 м. В бассейне 2, 5 млн литров воды, которая берётся из океана.
Зачем тогда бассейн, если рядом океан вопрос который приходит первым на ум.
Дело в том, что в любое время года в бассейне штиль. Вода подогревается до 26° C, тогда, как в океане не поднимается выше 17°С.
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В океане плавают свирепые акулы, а в бассейн их нет, и это прекрасное обстоятельство. Здесь не так страшно купаться, как в океане.
Глубина в самом глубоком месте 3,5 метра, вокруг искусственного водоёма высятся корпуса гостиничного комплекса.
Опубликовано: Антон Райт