Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в «лагере мира» остались только Венгрия и Ватикан, выступающие против эскалации украинского конфликта.

18 февраля премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан в ходе своей речи, посвященной итогам прошедшего 2022 года, заявил, что в «лагере мира» остались только Венгрия и Ватикан, которые выступают против эскалации конфликта на Украине, невзирая на «провокации, угрозы и шантаж» со стороны коллективного Запада.

«На компанию жаловаться не приходится, но считаться с серьезными последствиями надо», — сказал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что год назад в «лагере мира» была Германия, которая в начале специальной военной операции России на Украине не поставляла оружие киевскому режиму, только каски.