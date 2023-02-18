Вторая треть беременности: какие проблемы могут поджидать будущую маму в этот период

Вторая треть срока период беременности, когда с одной стороны организм уже успел подстроиться к новым функциям, которые ему теперь приходится выполнять, с другой же матка и плод еще не столь велики, чтобы мешать женщине полноценно высыпаться.

В большинстве случаем к моменту наступления второго триместра беременности ранний токсикоз, который ранее не давал вам покоя, начнет постепенно сдавать свои позиции. Одновременно с этим нормализуется и сон, так что, скорее всего, вы сможете наслаждаться своим беременным состоянием в полной мере. Правда, такая возможность появляется не у всех беременных. Иногда одни симптомы сменяются другими. Во втором триместре причинами нарушения сна могут стать такие состояния как: заложенность носа, запоры, и другие нарушения в работе кишечника, судороги в ногах. насыщенные по содержанию сны.

Чтобы сделать ваш сон более стабильным нужно постараться соблюдать несколько простых правил: ложиться спать примерно в одно время, ужинать небольшим количеством легкоусвояемой пищи, не пить много жидкости, не увлекаться гаджетами перед сном.

Если же ничто не спасает вас от бессонницы, лучшим выходом будет поделиться этой проблемой с врачом-гинекологом, который проанализирует ваши жалобы и направит к специалисту-сомнологу, который сможет помочь вам нормализовать график отдыха и при этом не навредить будущему малышу.