Леггинсы и джеггинсы: в чем отличие между этими двумя видами одежды, и как их носить

Джеггинсы это на самом деле своеобразный гибрид леггинсов и джинсов: от джинсов они унаследовали плотную характерного цвета ткань деним, а от леггинсов силуэт, способствующий более плотному облеганию.

Леггинсы легче купить, чем джеггинсы, но при желании и такой вариант можно найти, тем более, что они стремительно становятся полноценной частью молодежной моды, наряду с другими экстравагантными вариантами леггинсов, например, леггинсами из лаковой кожи или с эксцентричным рисунком.

Носить и сочетать с остальными предметами гардероба их нужно будет совершенно различными способами. Классические леггинсы преимущественно матового цвета и носятся они, как правило, с платьями, юбками, в крайнем случае, с удлиненными туниками, но никак не с короткой рубашкой или топом. Одевшись подобным образом, даже если вы довольны своей фигурой, вы будете выглядеть не слишком модно, а в некоторых случаях даже чрезмерно откровенно до вульгарности.

А вот в случае с джеггинсами подобного эффекта можно не опасаться. Они воспринимаются, как полноценные брюки, а значит, вы можете одеть их хоть с просторной рубашкой, хоть с легким коротеньким топом на бретельках, если вы подбираете себе летний вариант наряда. Правда и в отношении джеггинсов есть одна оговорка. Это очень облегающий вид одежды, поэтому позволить себе носить их могут только дамы с безупречными формами. Так что, подбирая себе леггинсы или джеггинсы, объективно оценивайте свои внешние данные, чтобы выглядеть привлекательно, а не нелепо.