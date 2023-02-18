Эксперты объяснили, почему на фото начала прошлого столетия люди практически никогда не улыбались

Причиной могли быть долгая выдержка фотоаппаратов того периода, плохие зубы и соответсвующее понимание момента.

У старых фото более чем столетней давности в глаза бросается одна особенность: люди на них практически не улыбаются. Почему так?

У экспертов на этот счет несколько версий. Одна из них базируется на том, что выдержка фотоаппаратов тех времен была слишком долгой, и это требовало терпения и от фотографа, и от тех, кто позирует.

Было важно, чтобы человек на протяжении определенного времени не менял позу и даже не двигал головой, и тут уже не до улыбок.

Есть мнение, что стоматология тогда была неважной, и зубы в довольно раннем возрасте были плохими. Или вообще отсутствовали, потому люди предпочитали позировать, плотно сжав рот.

Эксперты также напомнили, что в конце 19-го- начале 20-го века улыбка считалась олицетворением бедности, глупости, пьянства, а то и непристойных развлечений. Умный и благородный человек не должен был улыбаться, и этому образу старались следовать.

Не исключено, что на настроении людей под прицелом объектива (а тогда все фото делали только профессионалы) таким образом реагировали на довольно высокую стоимость услуг фотографа. Кроме того, многие буквально раз за жизнь делали свое фото, потому старались подойти к этому серьезно.