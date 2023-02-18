Кулеба: Китай стать посредником в конфликте Украины и России

Дмитрий Кулеба заявил о возможной примирительной роли Китая в российско-украинском конфликте.

18 февраля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба выступил на конференции по безопасности в Мюнхене, где публично заявил, что правительство Китая может сдерживать Россию от новых военных действий в отношении Украины, поскольку между администрациями Пекина и Москвы сложились партнёрские отношения высокого уровня.

Также Кулеба отметил, что он ожидает встречу с главой МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции, однако не советует дипломату пытаться склонять Киев к территориальным уступкам.