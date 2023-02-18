Орбан: Венгрия поступает правильно, не вмешиваясь в конфликт на Украине

Виктор Орбан назвал верной позицию Венгрии по невмешательству в украинский кризис.

В субботу вечером венгерский премьер-министр Виктор Орбан произнёс на Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил Венгрия выбрала верное решение, не вмешиваясь в конфликт на Украине, поскольку это не её "весовая категория". По мнению Орбана, если население Венгрии желает мира, то правительство страны считает правильным игнорировать боевые действия в Украине.

Также Виктор Орбан отметил, что венгерское государство остаётся единственной страной НАТО и ЕС, которое не поддерживает вооружённый конфликт.