Столтенберг: НАТО отказывается поставлять кассетные бомбы в Украину
2023-02-18 22:51
Йенс Столтенберг утверждает, что Североатлантический альянс не передаст Киеву кассетные боеприпасы.
18 февраля глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков выступил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где публично попросил страны блока НАТО о поставках кассетных боеприпасов украинским войскам.
В своём обращении Кубраков отметил, что Украина не является страной-участницей договора о неприменении кассетных бомб, а США могут передать Киеву тысячи таких боеприпасов.
Позднее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны блока не станут поставлять Украине кассетные бомбы, продолжив поставки другого оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей