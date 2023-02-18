Столтенберг: НАТО отказывается поставлять кассетные бомбы в Украину

Нейролингвистическое программирование не вызывает у меня доверия, как психологический метод

В психологических пабликах часто можно услышать хвалебные отзывы об НЛП, но вот я этих восторгов не разделяю: не хочу, чтобы меня программировали против моей воли.

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