Нейролингвистическое программирование не вызывает у меня доверия, как психологический метод

В психологических пабликах часто можно услышать хвалебные отзывы об НЛП, но вот я этих восторгов не разделяю: не хочу, чтобы меня программировали против моей воли.

НЛП невероятно популярное направление в психологии. Наверное, сейчас самое популярное. Но я очень сомневаюсь в эффективности и тем более правильности такого подхода. Программирование. Само это слово невольно наводит на мысли о зомбировании человека, о принуждении к каким-либо действиям самому человеку нежелательным.

Я, конечно, понимаю, что психологию в любом случае, в любой ее ветви можно использовать, как во благо, так и во зло, но в целом программировать что-либо, если дело касается психики мне кажется очень подозрительным.

Если бы мне понадобилась психологическая помощь любого рода, я бы взялся за серьезную классическую специализированную литературу или пошел бы к психологу или психотерапевту, который действует более классическими методами. Но, с другой стороны, и осуждать сторонников НЛП я тоже не могу: каждый зарабатывает, как умеет.