Грамотный подбор леггинсов: как подобрать по размеру, и с какой одеждой можно сочетать

Леггинсы, конечно, предполагают некоторое облегание, но здесь очень важно не перестараться ни в одну, ни в другую сторону.

Одной из самых распространенных женских ошибок является покупка леггинсов не по размеру. В итоге на одних дамах эта деталь гардероба практически трещит по всем швам, а на других свисает покруче чем рэперские штаны. Ни одно, ни другое не есть хорошо.

Особенно неправильный подбор размера виден на леггинсах под лаковую кожу. В них все недочеты становятся просто вопиющими. Что делать? Выход всего один: обращать пристальное внимание на размер, и не тешить себя иллюзиями что ничего не видно.

Вторая погрешность это воспринимать леггинсы в качестве полноценных штанов. Увы, но это далеко не так. И, выходя из дома без низа в одних только леггинсах вы рискуете произвести впечатление раздетой. Поэтому леггинсы лучше всего носить с платьями, юбочками или даже шортами. А вот сочетаний с топом, туникой или рубашкой лучше избегать.

И, разумеется, не стоит забывать про обувь. Нет, речь вовсе не идет о том, носить или не носить леггинсы босиком, а, о том, что сочетание леггинсов и обуви также важно, как и остальной одежды. Неподходящая к леггинсам обувь может испортить все впечатление от вашего образа. Впрочем, подобрать ее не так уж и сложно, поскольку леггинсы в этом отношении одежда довольно демократичная. К леггинсам подойдут, как высокие, так и не очень сапоги, а также балетки, сандалии и даже шлепанцы.