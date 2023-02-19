Проблемы со сном в начале беременности могут возникать не только из-за токсикоза

В первые четырнадцать недель (первый триместр) беременности организм женщины перестраивается под новое состояние, поэтому может возникнуть бессонница или сонливость: как с ними справиться.

Сонливость или бессонница. В число симптомов раннего токсикоза беременности входит и сонное состояние женщины даже в течение дня, а ночью, наоборот, может возникать бессонница. Это еще сильнее изматывает женщину и делает ее не выспавшейся и раздражительной. А виной всему пресловутый прогестерон, который в первой половине беременности вырабатывается в значительных количествах. В этот период ни в коем случае нельзя использовать какие бы то ни было синтетические препараты, улучшающие состояние, поскольку они могут оказать токсическое действие на развивающийся зародыш.

Любимая поза. первом триместре беременности вам, возможно, придется отказаться от излюбленной позы для сна, особенно если в ней ваша грудь испытывает давление. Дело в том, что большинство беременных женщин в начале беременности отмечают набухание молочных желез и повышенную чувствительность сосков. Это может стать причиной болезненных ощущений при излишнем давлении на грудь.

По нужде. Не нужно забывать и о таком побочном эффекте беременности, как частые позывы к мочеиспусканию. Это связано с постепенным увеличением матки в размерах и, как следствие, возникновением повышенного ее давления на мочевой пузырь. Часто женщине мешает высыпаться ночью именно необходимость часто вставать в туалет. Облегчить себе жизнь в данной ситуации можно с помощью урезания количества жидкости после обеда. Но, конечно, это не призыв питаться всухомятку. Ко всему нужно подходить без излишнего фанатизма.

Здесь может быть только один дельный совет: отдыхать по мере возможности и просто переждать это время. Первый триместр закончится, и сон станет более стабильным.