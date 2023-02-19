На тренировку со стилем и комфортом: какая спортивная одежда подойдет лучше в зависимости от типа занятий

В настоящее время производители предлагают своим покупательницам модели, специально адаптированные под особенности того или иного вида спорта.

1) Костюм для фитнесс-центра: Специфика занятий в тренажерном зале предполагает, что одежда должна быть из натуральных тканей, хорошо впитывать влагу и пропускать воздух, в меру свободного кроя (поскольку в ходе тренировки вам придется совершать много разнообразных и подчас резких движений) и, конечно, приятной вам расцветки. Как вы знаете, в залах со всех сторон зеркала, а симпатия к самой себе лучший стимулятор мотивации и хорошего настроения.

2) Костюм для занятий йогой: Для йоги лучше всего подойдут качественные брендовые спортивные костюмы, которые способны хорошо растягиваться. Это важно, поскольку движения из йоги, несмотря на кажущуюся неторопливость, могут быть очень сложными и интенсивными. Другой вариант: приобрести одежду свободную, из натуральных льна или хлопка. Цвет выбирайте по душе, но лучше, если это будут мягкие спокойные оттенки, настраивающие на умиротворение и гармонию.

3) Одежда для единоборств: В случае, если вы увлекаетесь карате, айкидо или другой разновидностью единоборств, то лучше всего будет, разумеется, приобрести специальную форму, но в случае ее недоступности по каким-либо причинам подойдет и костюм с широкой брючной частью и верхом наподобие кимоно, ведь свобода действий в данном случае принципиально важна. От нее будет во многом зависеть и победа в состязании.