Красная помада подойдет всем, если выбрать правильный оттенок

Женщины, которые говорят, что красная помада им не подходит, просто не умеют ею пользоваться.

Если вы жгучая брюнетка с насыщенно-оливковым цветом кожи, вам будет уместно подчеркнуть свою ночную красоту ярко-алой помадой или помадой оттенка спелой сливы.

А вот светлокожим женщинам с русыми волосами или классическим блондинкам лучше отдать предпочтение более спокойным оттенкам красного: более тяготеющим к розовым и персиковым тонам, что будет прекрасно гармонировать с цветом кожи.

А вот шатенкам более подойдут насыщенные, но при этом естественные оттенки спелых ягод.

Экспериментировать, конечно, можно, и даже нужно, но все должно быть в пределах разумного и никак иначе, а то вы рискуете выглядеть скорее нелепо, чем привлекательно.