Япония и США намерены провести совместные воздушные учения в ответа на пуск ракеты КНДР

Власти Японии и США намерены провести совместные воздушные учения в качестве ответной меры на пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

19 февраля японский телеканал FNN, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщил о том, что политическое руководство Японии и Соединённых Штатов решили обсудить возможность проведения совместных воздушных учений из-за вчерашнего запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, упавшей у берегов Японских островов.

Отмечается, что исходя из погодных условий данные учения с участием истребителей воздушных сил самообороны Японии и бомбардировщиков ВС США могут состояться уже во второй половине этого дня.