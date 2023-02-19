Аффирмации срабатывают при условии, что человек их практикует регулярно

Для того, чтобы правильно настроить себя на позитивный лад можно прибегнуть к такой технике как самовнушение, которую психологи часто рекомендуют своим пациентам.

Подмечено, что, если человек многократно повторяет для себя утверждение, основанное на позитивной установке, это помогает ему совершенно искренне поверить в возможность благоприятного исхода ситуации, которая его тревожит. Причем поверить не логически, а эмоционально и изменить отношение к проблеме.

Такие воодушевляющие утверждения по-научному называются аффирмациями. Однако, аффирмацией может стать далеко не каждый тезис. Аффирмации составляются по определенным психологически обусловленным принципам, которые позволяют усиливать их положительное воздействие на человека.

Если вы хотите испытать этот метод настройки на позитивное мышление, имеет смысл обратиться к психологу, который проконсультирует вас, поможет сформулировать аффирмации, подходящие именно вам и назначит частоту их проговаривания.