Питание при запорах должно быть частым и сбалансированным: как этого добиться

Желудочно-кишечный тракт человека рассчитан на частые приемы пищи: оптимальным считается пятиразовое питание маленькими порциями, особенно при запорах.

Не менее важно и количество питательных веществ из разных источников, которые получает человек. В среднем общая калорийность не должна превышать двух с половиной-трех тысяч килокалорий в сутки, при этом важно распределить их таким образом, чтобы потребление углеводов, основного источника энергии составляло около четырехсот граммов, белков, строительного материала для клеток тела: семьдесят-сто граммов, а вот общее количество жиров не должно превышать ста граммов.

Что же касается состава продуктов, то здесь предпочтение нужно отдать тем из них, которые содержат натуральное грубое растительное волокно. Всем известно позитивное действие клетчатки на процесс пищеварения. Разбухая, она стимулирует продвижение фекальных масс и естественное их выведение из организма. Клетчатки много в цельнозерновых злаках (в отличие от обработанной крупы вроде риса и манки), фруктах и овощах, поэтому они должны стоять на вашем столе ежедневно.

Также будут полезны кисломолочные продукты. Их эффективность заключается в том, что процесс их приготовление связан с ферментацией вследствие процесса брожения, в результате чего образуются полезные для кишечника лактобактерии, запускающие процессы саморегуляции кишечной микрофлоры.

А вот традиционно любимые многими копченые, консервированные, маринованные продукты стоит из своего питания исключить. То же касается и жирных сортов мяса (вроде свинины или баранины), кондитерских изделий, в состав которых часто входит не только сахар, но и не самый полезный маргарин и мука высшего сорта, что делает такое изделие пищевым мусором, который не способен принести организму никакой пользы. А если уж очень захотелось какого-нибудь лакомства, кусок торта или булочку всегда можно заменить ломтиком цельнозернового хлеба, слегка смазанного медом.