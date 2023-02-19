Песков: со стороны Запада никакой готовности к мирным инициативам по Украине нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные лидеры демонстрируют отсутствие готовности к мирным инициативам по Украине.

19 февраля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что идея белорусского лидера Александра Лукашенко о переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, скорее всего, не сможет отыскать поддержку на Западе.

Песков пояснил, что в настоящее время Россия, исходя из заявлений представителей Белого дома, не видит со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам по Украине, способным урегулировать украинский конфликт.