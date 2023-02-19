Песков дал характеристику Нуланд после её слов о Крыме
2023-02-19 14:20
Дмитрий Песков оценил высказывание Виктории Нуланд, в котором она назвала законными украинские удары по крымскому полуострову.
19 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с представителями российских СМИ, где дал оценку высказыванию заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Виктории Нуланд, накануне заявившей, что администрация Белого дома считает легитимными удары армии Украины по военным базам РФ в Крыму.
По мнению Пескова, Нуланд является классическим представителем группы американских политических "ястребов", которые поддерживают военные действия в любых проявлениях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей