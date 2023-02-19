Journal du Dimanche: Бербок будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ

Анналена Бербок намеревается выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии.

Днём 19 февраля журналисты газеты& Le Journal du Dimanche сообщили, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок разрабатывает план по выдвижению своей кандидатуры на должность канцлера Германии несмотря на то, что сейчас данный пост занимает Олаф Шольц, возглавивший канцелярию около года назад.

По данным представителей СМИ, Бербок хочет, чтобы бундестаг распустили из-за недовольства немцев длительностью конфликта в Украине и роли Германии в нём, после чего глава МИДа сможет побороться за должность канцлера.