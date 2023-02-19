Боррель: ЕС проведёт экстренную встречу 6-7 марта, чтобы отправить на Украину все имеющиеся боеприпасы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз проведёт экстренную встречу 6-7 марта, чтобы отправить на Украину все имеющиеся боеприпасы для обеспечения боеспособности ВСУ.

19 февраля глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что 6-7 марта текущего 2023 года состоится экстренная встреча глав МИД и министров обороны стран-участниц ЕС по вопросу передачи Украине дополнительных вооружений и боеприпасов.

Европейский дипломат отметил, что страны Евросоюза должны поставить украинской армии все имеющиеся в арсеналах боеприпасы, объяснив своё требование тем, что «Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов».