Оппозиция Молдавии вышла на митинг за возврат денег, потраченных на ЖКХ

Молдавская оппозиция начала антиправительственный митинг на центральных улицах Кишинёва 19 февраля.

В воскресенье вице-председатель молдавской оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер публично заявила, что начавшийся сегодня в Кишинёве митинг нацелен на возвращение средств гражданам, которые потратили свои деньги на жилищно-коммунальные услуги. Большинство из митингующих скандируют лозунги об отставке президента страны Майи Санду, утверждает Таубер.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил правительство России в попытке раскачать внутриполитическую обстановку в Молдавии после смены правительсттва в этой стране.