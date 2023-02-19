FNN: Японии и США проведут воздушные учения в ответ на пуск ракеты КНДР

ВВС Японии и Соединённых Штатов намерены провести совместные учения после испытательного пуска северокорейской ракеты.

Журналисты телеканала FNN уведомляют, что 19 февраля во второй половине дня авиация Японии и США планирует провести совместные воздушные учения, являющиеся ответом на пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong 15 вооружёнными силами Северной Кореи, который состоялся днём ранее.

Известно, что пуск ракеты КНДР был признан угрожающим мировой стабильности, поскольку данный снаряд мог достичь континентальной территории Соединённых Штатов.