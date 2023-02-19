Боррель: ЕС проведёт встречу об отправке «всех» боеприпасов Киеву

Жозеп Боррель анонсировал экстренное заседание постоянных представителей Евросоюза.

19 февраля председатель отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель публично заявил, что 6 и 7 марта состоится экстренное заседание постпредов стран-участниц Европейского союза, на которой дипломаты обсудят возможные пути увеличения военной помощи украинским войскам со стороны Запада.

По мнению Борреля, во время профильного заседания государства Евросоюза примут решение об отправке "всех" имеющихся боеприпасов в Украину.