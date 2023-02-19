Параметры для советской стюардессы: какие требования в СССР предъявляли к бортпроводницам

В СССР девушки, претендовавшие на профессию стюардессы, проходили тщательный отбор на соответствие строгим требованиям.

В СССР работать стюардессой означало возможность повидать мир за пределами страны: привилегия, которая была у немногих. Да, и зарплата в размере 200-250 рублей была неплохим стимулом.

На такую сумму могли претендовать разве что офицеры. Плюс 70-дневный отпуск в любое время года. Неудивительно потому, что конкурс был огромный.

Но, чтобы стать бортпроводницей, особенно на международных рейсах, девушка должна была пройти не только идеологическую проверку. Требования были очень жесткие.

Возраст претендентки должен был быть не младше 19 и не старше 30-35 лет. Брали в основном миниатюрных девушек, вес которых не превышал 52 килограммов, а рост 162 сантиметров. А еще желательным считалось, чтобы стюардесса не состояла в браке.

Из профессиональных требований нужно было знание английского языка, и диплом об окончании медучилища или психологического факультета.

После прохождения курсов решение о дальнейшей судьбе потенциальной стюардессы принимала комиссия из политработников, и, если их все устраивало, она могла приступать к работе.