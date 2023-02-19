Остин Батлер, исполнитель роли Элвиса Пресли в одноименном фильме Базза Лурмана, рассказал, как толстел по методу Райана Гослинга

Остину Батлеру, чтобы сыграть роль Элвиса Пресли, пришлось расстаться со стройной фигурой, и это заставляло его чувствовать себя отвратительно.

Роль Элвиса Пресли в картине режиссера Базза Лурмана Элвис досталась молодому актеру Остину Батлеру.

Но, чтобы ее получить, ему пришлось доказывать продюсерской команде, что он сможет сыграть короля рок-н-ролла не только в молодые годы, но и зрелом возрасте, когда музыкант растолстел и подсел на наркотики.

Для этого Батлеру пришлось сесть на антидиету. Он долго думал, как можно поскорее набрать вес, а когда узнал, как это делал Райан Гослинг для съемок в фильме Милые кости, решил последовать его примеру.

Батлер покупал мороженое, разогревал его в микроволновке и пил его. В дополнение шли 24 пончика.

По словам актера, первые несколько недель ему очень нравилась гастрономическая вседозволенность, но потом его самочувствие, как моральное, так и физическое стало ухудшаться.

Поэтому он никак не может назвать этот свой опыт здоровым и приятным.