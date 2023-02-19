Путин поздравит россиян с Днём защитника Отечества 23 февраля

Владимир Путин планирует поздравить граждан России с Днём защитника Отечества, о чём сообщил журналист Павел Зарубин.

Вечером воскресенья в эфире телеканала "Россия 1" журналист Павел Зарубин появился в передаче "Москва.Кремль.Путин", где публично заявил, что 23 февраля Владимир Путин намеревается поздравить всех жителей Российской Федерации с Днём защитника Отечества.

По данным Зарубина, в этот же день Путин почтит память павших во время специальной военной операции армии России на территории Украины.