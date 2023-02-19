Кадыров похвалил ЧВК «Вагнер», заявил о планах конкурировать с Пригожиным
2023-02-19 15:42
Рамзан Кадыров высоко оценил деятельность ЧВК "Вагнер" в зоне спецоперации на Украине.
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что принадлежащая Евгению Пригожину частная военная кампания "Группа Вагнера" доказала свою эффективность во время СВО, чем подтвердила необходимость наличия таких формирований у России.
По словам Кадырова, после того, как он завершит госслужбу, он намеревается создать собственную ЧВК, составив конкуренцию Пригожину в будущем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей