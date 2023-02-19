Кадыров заявил о планах создать свою ЧВК для конкуренции с «Вагнером»

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что он хочет создать свою частную военную кампанию.

В воскресенье вечером Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где сообщил, что после завершения политической карьеры он хочет создать собственную частную военную кампанию, поскольку высоко оценивает деятельность российской ЧВК "Вагнер" в Украине.

По мнению Кадырова, после создания личной ЧВК он может составить достойную конкуренцию основателю "Группы Вагнера" Евгению Пригожину.