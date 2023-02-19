Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 40 689

Количество погибших от серии землетрясений в Турции близится к 41 тысяче человек.

19 февраля пресс-служба турецкого Министерства здравоохранения сообщила, что начиная с 6 февраля на территории страны от землетрясений и его последствий скончались не менее 40 689 человек, ещё более 108 тысяч жителей государства обратились в медучреждения за помощью.

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, произошедшее в стране накануне землетрясение является мощнейшим с 1939 года, а его магнитуда составила 7,7 баллов.