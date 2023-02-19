Макрон: НАТО не объяснило свои цели России, выглядящие как экспансия

Эммануэль Макрон заявил о неспособности блока НАТО объяснить властям России свои стратегические цели.

Издание Journal du Dimanche опубликовало интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который публично заявил, что лидеры стран-участниц Североатлантического альянса не сумели заблаговременно объяснить свои истинные стратегические цели российскому правительству.

По мнению Макрона, сейчас становится понятно, что власти РФ расценивали действия блока НАТО как экспансию из-за постоянного расширения организации.