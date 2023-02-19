Рэпер Баста через суд добился запрета выпуска туалетной воды под брендом Basta

Регистрация этого товарного знака была рассчитана до 2024 года, но музыкант решил не ждать окончания срока его действия, и обратился в арбитражный суд.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) добился отмены товарного знака туалетной воды Basta. Как сообщает Рамблер, соответствующее решение уже опубликовано в картотеке арбитражных дел РФ.

Товарный знак не имел к музыканту никакого отношения, он зарегистрирован в 2005-м году производителем Brocard Group. Его регистрация действовала до 2024 года.

Рэпер не стал ждать окончания срока, и в январе прошлого года обратился в арбитражный суд, чтобы досрочно прекратить его действие.

Как уточняет РИА Новости, ранее рэпер добился досрочной отмены и товарного знака Basta для вина. По делу третьей стороной в обоих случаях выступал Роспатент.

В обоих случаях суд решил, что наименования продуктов у покупателей ассоциируются с творчеством музыканта. Если он с этими брендами не связан, должна быть отозвана и регистрация торговой марки.