Украина к апрелю текущего 2023 года, вероятно, получит только четверть от общего числа обещанных Западом танков.

19 февраля британская газета The Times сообщила о том, что, согласно предварительным оценкам экспертов, только 50 из 320 обещанных странами коллективного Запада танков к началу апреля достигнут линии фронта.

Отмечается, что столь поздняя передача танков Вооружённым силам Украины вызывает обеспокоенность по поводу того, что их будет недостаточно для оказания существенного влияния на ход российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.