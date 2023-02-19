«РИА Новости»: ВСУ при обстреле Донецка из РСЗО повредили здание прокуратуры
2023-02-19 16:27
Российские СМИ сообщили, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ повреждено здание городской прокуратуры.
19 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что выпущенный бойцами Вооружённых сил Украины снаряд во время обстрела Ворошиловского района Донецка попал в здание городской прокуратуры.
В результате «прилёта» со стороны ВСУ в здании наблюдается задымление и небольшое возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы и пожарные.
Опубликовано: Диана Мудреченко