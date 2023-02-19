Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 40 689

Турецкое правительство сообщило об очередном увеличении числа погибших при произошедших 6 февраля текущего 2023 года землетрясениях на юго-востоке страны.

19 февраля глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер сообщил, что 40 689 человек погибли в результате землетрясений в Турции.

Сезер добавил, что в настоящее время поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турецкой Республики, пострадавших от стихийного бедствия, однако поиск выживших под завалами зданий продолжается.