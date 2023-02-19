В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
2023-02-19 17:07
Украинские СМИ сообщили, что в столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
В воскресенье вечером, украинское интернет-издание «Страна» сообщила о том, что в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.
Обозреватели «Страны» добавили, что местные жители сообщают о «прилётах» по временно подконтрольному киевскому режиму городу Краматорск в Донецкой Народной Республике.
Опубликовано: Диана Мудреченко