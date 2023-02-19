СК РФ: версия об организации теракта на Крымском мосту Киевом подтвердилась

Александр Бастрыкин сообщил о доказанности причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

19 февраля глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин публично заявил, что после комплекса оперативных мероприятий сотрудники ведомства смогли подтвердить версию о том, что теракт на Крымском мосту в Керченском проливе был подготовлен и совершён спецслужбами Украины.

Владимир Путин ранее неоднократно утверждал, что Россия намерена ответить на террористический акт в Крыму, после чего российские войска начали наносить ракетные удары по украинской критической инфраструктуре.