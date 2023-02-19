Bloomberg: ЕС и G7 готовят санкции против торговли российскими алмазами

Страны Евросоюза и "Группы Семи" намереваются ввести санкции за торговлю алмазами из России.

Журналисты американской газеты Bloomberg со ссылкой на инсайдеров сообщают, что государства-члены Европейского Союза и "Большой Семёрки" разрабатывают меры по мониторингу передвижения российских алмазов, которые покидают страну. Аналитики Bloomberg уверены, что подобные опции нацелены на введение санкций против торговли алмазами из РФ.

При этом в Bloomberg посоветовали не ждать скорого введения санкций против российских алмазов, поскольку отслеживать их перемещение по миру затруднительно.