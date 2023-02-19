Ван И: Китай считает, что СВО в Украине больше не может продолжаться

Глава китайского МИДа Ван И призвал лидеров всех стран приложить усилия для завершения боевых действий в Украине.

Вечером 19 февраля лидер китайского внешнеполитического ведомства Ван И выступил на конференции по безопасности в немецком Мюнхене, где публично заявил, что правительство Китая считает необходимым завершение конфликта на территории Украины, поскольку боевые действия в этой стране вредят другим государствам и не могут больше продолжаться.

По мнению Ван И, главы всех стран мира, в том числе участвующих в украинском конфликте, должны задуматься о путях по деэскалации в зоне спецоперации.