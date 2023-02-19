Боррель призвал не ждать быстрого вступления Украины в Евросоюз

Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Украина не примкнёт к составу ЕС быстро.

В воскресенье вечером Жозеп Боррель произнёс речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заверил, что в будущем Украина, Молдавия и Грузия обязательно станут странами-участницами Европейского Союза. Также Боррель отметил, что украинское государство уже стало членом европейской семьи.

При этом политик подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз не произойдёт "в одночасье", поскольку Киеву необходимо выполнить требования, поставленные перед ним Брюсселем.