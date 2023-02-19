České noviny: Чехия оказала военную помощь Киеву на $220 млн за год

Правительство Чехии оказало внушительную военную помощь украинским войскам начиная с 24 февраля 2022 года, сообщают журналисты газеты České noviny.

Репортёры новостного агентства České noviny уведомляют, что после начала российской спецоперации в Украине правительство Чехии поставило Украине военную помощь на 4,8 миллиардов чешских крон, что эквивалентно 220 миллионам долларов. В издании подчёркивается, что военная поддержка подразделениям ВСУ со стороны Чехии была оказана на безвозмездной основе.

Также в газете отметили, что Европейский союз уже передал Праге первый транш компенсаций за помощь Киеву, в то время как деньги на модернизацию чешских войск обещают выделить в США.