Томас-Гринфилд: США обсуждают поставку истребителей в Украину

Постпред США Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Вашингтон думает о передаче истребительной авиации Киеву.

Журналисты американского телеканала CNN утверждают, что во время выступления в ООН постоянный представитель Соединённых Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд публично подтвердила факт наличия обсуждений в Белом доме идеи о передаче истребителей украинским войскам.

По данным Томас-Гринфилд, в США думают о том, какое оружие Украине передавать с учётом её актуальных военных потребностей во время российской спецоперации.