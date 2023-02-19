Блинкен: Россия пользуется помощью китайских компаний в украинском конфликте

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что американская администрация располагает сведениями о помощи китайских компаний России.

По его словам, российская сторона использует эту нелетальную помощь на Украине, а США отслеживают ситуацию.

Блинкен напомнил, что между частными китайскими компаниями и государством нет никакой разницы, но не раскрыл детали помощи России.

В то же время он сказал, что Китай может в дальнейшем предоставить России помощь, связанную с вооружениями.