Маккол: в Конгрессе США появился импульс для поставок истребителей Киеву
2023-02-19 19:06
Конгрессмен Майкл Маккол сообщил о наличии подвижек в переговорах по передаче истребителей Украине.
19 февраля глава комитета по международным делам при Конгрессе Соединённых Штатов Майкл Маккол публично заявил о появлении "импульса" для того, что Вашингтон и страны Запада передали Киеву истребители.
В то же время американский постоянный представитель в Организации объединённых наций Линда Томас-Гринфилд также подтвердила, что в США обсуждают идею поставок истребительной авиации ВСУ.
8 февраля Владимир Зеленский посетил парламент Великобритании в Лондоне, где попросил членов ведомства поставить Киеву английские боевые самолёты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей