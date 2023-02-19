Маккол: в Конгрессе США появился импульс для поставок истребителей Киеву

Конгрессмен Майкл Маккол сообщил о наличии подвижек в переговорах по передаче истребителей Украине.

19 февраля глава комитета по международным делам при Конгрессе Соединённых Штатов Майкл Маккол публично заявил о появлении "импульса" для того, что Вашингтон и страны Запада передали Киеву истребители.

В то же время американский постоянный представитель в Организации объединённых наций Линда Томас-Гринфилд также подтвердила, что в США обсуждают идею поставок истребительной авиации ВСУ.

8 февраля Владимир Зеленский посетил парламент Великобритании в Лондоне, где попросил членов ведомства поставить Киеву английские боевые самолёты.