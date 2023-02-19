Таубер: 40 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Кишинёве

Представитель молдавской партии "Шор" Марина Таубер утверждает, что 19 февраля на митинг в Кишинёве пришло более сорока тысяч человек.

В воскресенье вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер публично заявила, что на сегодняшнюю акцию протеста в Кишинёве вышло свыше сорок тысяч человек, ещё десять тысяч не смогли добраться до места проведения мероприятия, поскольку автобусы с ними насильно удерживают полицейские.

По словам Таубер, протестующие желают, чтобы правительство предоставило им компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг по завышенным тарифам.