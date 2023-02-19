Боррель предупредил, что Украина не вступит в Евросоюз в одночасье

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина уже является частью семьи Евросоюза.

При этом он подчеркнул, что ожидать вступления страны в Евроспейский союз в одночасье не стоит.

По словам Борреля, будущее Украины будет в Евросоюзе, то же касается и Молдовы, а также Грузии.

Он отметил, что это не лучится сразу, и всем перечисленным странам придется выполнить соответствующие требования.