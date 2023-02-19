ВСУ обстреляли село в Белгородской области, убив 12-летнюю девочку

Украинские войска нанесли удар по посёлку Таволжанка в Белгородской области России, что привело к гибели местной жительницы.

19 февраля белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что вооружённые силы Украины нанесли удар по населённому пункту Таволжанка в приграничных территориях Белгородской области, что спровоцировало гибель двенадцатилетней Василисы. По данным Гладкова, в момент удара ВСУ девочка находилась на улице, разговаривая с отцом по телефону.

Вячеслав Гладков утверждает, что лично выехал на место трагедии, проведя встречу с жителями Таволжанки и родственниками жертвы украинского обстрела.