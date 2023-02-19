Верховная рада Украины обсудят инциденты в вручением повесток на улице

Депутаты украинской Рады намереваются произвести обсуждения случае, когда военные комиссары пытаются мобилизовать мирных граждан в общественных местах.

Представитель комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский публично пообещал, что в ближайшее время депутаты ведомства начнут обсуждение резонансных инцидентов с вручением повесток для явки в военкомат мужчинам на улицах украинских городов.

Вениславский подчёркивает, что во время вручения повесток в общественных местах военные и правоохранители нередко применяют физическую силу, что является недопустимым.