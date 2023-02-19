Глава города Днепрорудный Николай Пастушенко утверждает, что российское правительство существенно снизило уровень преступности в Запорожье.

19 февраля глава военно-гражданской администрации Днепрорудного Николай Пастушенко утверждает, что после прихода российских военных и политиков в Запорожскую область связанная с наркотическими веществами преступность практически полностью исчезла с улиц региона, за что мэр населённого пункта благодарен России.

По словам Пастушенко, процветающий наркобизнес в Запорожской области выгоден только тем, кто желает дестабилизировать жизнь мирных граждан.