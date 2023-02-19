Американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал требование Владимира Зеленского к странам Запада о передаче истребителей Украине.

Вечером воскресенье отставной разведчик-морпех Соединённых Штатов Скотт Риттер публично заявил, что не понимает просьбу Владимира Зеленского к западным странам о поставках истребительной авиации Киеву, поскольку украинские войска не имеют пилотировать подобную технику.

Риттер напомнил, что для полноценного обучения управлению новейшими истребителями необходимо до двух лет, в то время как Зеленский утверждает, что передача военных самолётов Киеву даже через 8 месяцев будет слишком заподалой.