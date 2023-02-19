Солтцмэн: Россия и КНР стали самыми большими угрозами для США в космосе

Глава американских космических войск Чанс Солтцмэн высказался об опасности российского и китайского присутствия в космосе.

19 февраля недавно возглавивший командование космическими войсками Соединённых Штатов Чанс Солтцмэн публично заявил, что в настоящий момент присутствие Китая и России в космосе являются наиболее угрожающим фактором для американской национальной безопасности.

По данным Солтцмэна, КНР и Россия, являющиеся основными конкурентами США в космическом пространстве, могут применять противоспутниковое оружие против американской техники.